La UCCuyo San Luis organizó un panel a favor de Rodríguez Saá

La actividad se denominó “Política, cosa de mujeres”, y tuvo como expositoras a exfuncionarias de Alberto y una candidata de su Frente, que competirá en los comicios del 26 de octubre próximo. Las expositoras, fueron: María Antonia “Tona” Salino (exesposa y funcionaria de Rodríguez Saá); Gloria Petrino (exintendenta de Merlo por el PJ, actual legisladora y candidata a diputada nacional) y Paulina Calderón (concejal y referente del colectivo feminista). En tanto que la moderadora fue Liliana Scheines, exdirectora del Corredor Humanitario y colaboradora del exgobernador de San Luis.

Lo que llamó la atención de los puntanos es que tratándose de una Universidad el debate no haya sido abierto a diferentes voces, con pluralidad de visiones políticas y sociales, lo que podría haber significado un amplio aporte del panel. Esto fue remarcado por los distintos sectores que se sintieron excluidos de participar en esta iniciativa.