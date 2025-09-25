"
La UCCuyo San Luis organizó un panel a favor de Rodríguez Saá

A un mes de las elecciones, la UCCuyo San Luis está envuelta en una polémica por el panel a la medida de Rodríguez Saá.

A un mes de las elecciones nacionales de medio término, la Universidad Católica de Cuyo San Luis quedó en medio de una polémica. Es que la casa de altos estudios organizó un panel en el que solo expusieron personas afines a Alberto Rodríguez Saá.

La actividad se denominó “Política, cosa de mujeres”, y tuvo como expositoras a exfuncionarias de Alberto y una candidata de su Frente, que competirá en los comicios del 26 de octubre próximo. Las expositoras, fueron: María Antonia “Tona” Salino (exesposa y funcionaria de Rodríguez Saá); Gloria Petrino (exintendenta de Merlo por el PJ, actual legisladora y candidata a diputada nacional) y Paulina Calderón (concejal y referente del colectivo feminista). En tanto que la moderadora fue Liliana Scheines, exdirectora del Corredor Humanitario y colaboradora del exgobernador de San Luis.

Lo que llamó la atención de los puntanos es que tratándose de una Universidad el debate no haya sido abierto a diferentes voces, con pluralidad de visiones políticas y sociales, lo que podría haber significado un amplio aporte del panel. Esto fue remarcado por los distintos sectores que se sintieron excluidos de participar en esta iniciativa.

