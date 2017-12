La Justicia dictó la prisión preventiva del ex canciller Héctor Timerman

El juez federal Claudio Bonadio dictó este jueves la prisión preventiva del ex canciller Héctor Timerman, en el marco de la causa en la que está imputado por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. Por el delicado estado de salud del ex funcionario, que se encuentra en Estados Unidos, fue beneficiado con prisión domiciliaria.

Se trata de la misma causa por la cual quedaron detenidos en las últimas horas el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D'Elía, y por la cual el magistrado ordenó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente Cristina Kirchner y solicitó al Senado que inicie de manera inmediata un proceso de desafuero.

En octubre de este año, Timerman presentó un escrito ante el juzgado de Bonadio en el marco de las indagatorias por la causa iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

En ese momento se lo pudo ver en malas condiciones de salud. Luego de presentar el escrito se descompensó y debió ser trasladado inmediatamente desde el juzgado a la clínica Otamendi, donde quedó internado en la unidad coronaria.

En cuanto a las acusaciones en su contra, en el texto presentado el ex funcionario negó todas las acusaciones y culpó a los fondos buitres de estar detrás de las supuestas maniobras para responsabilizar al gobierno anterior del encubrimiento del ataque terrorista que dejó un saldo de 85 muertos.

"Todo lo que me imputaron es falso de falsedad absoluta", manifestó el ex canciller en ese momento, y defendió la firma del memorándum al afirmar que era necesario porque como Argentina no puede juzgar en ausencia y, desde la época del Sha de Persia, Irán prohíbe la extradición de sus ciudadanos, eso constituía un impedimento para el avance de la causa por el atentado a la AMIA.

En ese escrito presentado ante la justicia, Timerman negó que se haya reunido en Alepo con el canciller iraní. Al respecto afirmó que esa reunión solo existió en la imaginación de los que quieren perjudicarlo. "Nunca negocié las alertas rojas, ni acuerdos comerciales, ni ningún otro tipo de acuerdos, solo negocié la manera de que el juez argentino pueda avanzar en la investigación de la causa AMIA", aseveró Timerman.





