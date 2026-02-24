"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Economía

La economía cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%

El EMAE de diciembre aumentó 1,8% mensual y 3,5% interanual, según el INDEC. La variación de los sectores de la economía.

La economía rebotó fuerte en el cierre del año pasado, impulsada fundamentalmente por la gran cosecha de trigo, que contrastó con las caídas en la industria y el comercio. De este modo, en el acumulado de 2025 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 4,4%, a la espera de la ratificación con los datos del Producto Bruto Interno (PBI), que se conocerán en marzo.

El INDEC informó este martes que el EMAE repuntó 1,8% en diciembre, versus noviembre, lo cual representó el mayor incremento mensual desde julio de 2024. De este modo, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo tocaron el valor más alto de la serie iniciada en 2004.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2026371642302062992&partner=&hide_thread=false

En diciembre se mantuvo la heterogeneidad sectorial

Asimismo, en términos interanuales la actividad aumentó 3,5%. "Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+32,2%), impulsado por una histórica producción de trigo, tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio (50% por encima de las últimas 5 campañas)", detalló el INDEC.

Te puede interesar...

Detrás, en relevancia, le siguieron los incrementos en la Intermediación financiera (+14,1%) y en el sector energético-minero (+9,1%).

Sin embargo, se mantuvo la heterogeneidad sectorial que viene observándose desde que asumió Javier Milei como presidente. En diciembre la industria y el comercio, dos de los sectores más importantes de la economía, se contrajeron -3,9% y -1,3%, respectivamente.

Vale aclarar que el crecimiento acumulado de 2025 responde en gran parte a la baja base de comparación que habían dejado los primeros meses de 2024, atravesados por los coletazos de la devaluación y el derrumbe de los salarios reales. El próximo 20 de marzo el INDEC publicará el cierre anual del PBI, que ratificará, o no, los números arrojados por el EMAE.

Los sectores ganadores no crean empleo

El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, Luis Campos, expuso el problema que significa para la economía el hecho de que los sectores ganadores del modelo Milei no estén generando empleo. Por ejemplo, en petróleo y minería la producción avanzó 16% entre 2023 y 2025 (tomando los promedios de cada año), pero la cantidad de puestos de trabajo formales se redujo 3,3% en el mismo período.

En el mismo sentido, la intermediación financiera trepó 18,7%, pero perdió el 2% del empleo registrado. Mientras tanto, el agro sí sumó nuevas fuentes laborales (+1,9%), aunque lejos de acompañar el extraordinario crecimiento de la producción (+40,9%).

Esta dinámica muestra serias dificultades para absorber los puestos que se están destruyendo en sectores golpeados como la industria y la construcción, donde se perdieron casi 120.000 empleos en términos netos.

FUENTE: Ámbito

Temas

Te puede interesar