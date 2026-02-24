RedTulum: estas son las 5 nuevas apps con recorridos de colectivos

De esta manera, los usuarios de Red Tulum podrán continuar consultando recorridos, paradas y horarios del transporte público directamente desde Google Maps, con información actualizada y de fácil acceso.

Asimismo, se les brinda información sobre nuevas aplicaciones gratuitas que están vigentes y que pueden ser consultadas en AppStore y PlayStore:

Aplicación RedTulum Wara (logo blanco y fucsia), brinda información en tiempo real sobre paradas y horarios de colectivos en toda la provincia.

Treep (logo verde): con planificador de viajes

Moovit internacional (logo naranja) con tiempo real

Bus 2: plataforma con planificador de viajes

OpenStreet Maps: planificador de viajes

El Ministerio de Gobierno lleva tranquilidad a la comunidad: el acceso a la información del transporte público está garantizado y fortalecido, con alternativas gratuitas que permiten mantener el servicio activo y eficiente para todos los sanjuaninos.