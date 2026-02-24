La Libertad Avanza desplazó a Unión por la Patria de todos los cargos de conducción del Senado

Además de la vicepresidencia, los otros cargos también quedaron fuera del alcance de UxP. La vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada (UCR) y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo (Provincias Unidas). De este modo, el interbloque K perdió toda presencia en la nómina de autoridades de la Cámara alta.

El jefe del bloque, José Mayans, objetó el procedimiento y sostuvo que la propuesta oficialista evidencia una política del “atropello” y una ”lectura antojadiza" del reglamento”. Según aclaró, no cuestionaron los nombres propuestos sino las formas en que se resolvió la integración.

La votación se realizó por medios electrónicos y arrojó 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El voto en blanco fue de Andrada, quien evitó pronunciarse a favor o en contra de Moisés, su compañera de flamante bloque. Moisés y Mendoza, ya fuera del interbloque peronista, participaron de la sesión y contribuyeron al quórum que habilitó el tratamiento.

La reconfiguración interna del Senado se da luego del recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza alcanzó los 21 legisladores propios tras la incorporación del cordobés Luis Juez. Unión por la Patria, en tanto, quedó reducida a 25 integrantes —sumando a los dos santiagueños del Frente Cívico— y atraviesa su representación más baja desde la recuperación democrática en 1983.

La ruptura de Convicción Federal formalizó un distanciamiento que ya se había evidenciado en votaciones clave, como el Presupuesto 2026. En un comunicado, los senadores que se apartaron señalaron que buscan “sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición” y no descartan articular con otros espacios provinciales.

Nuevos representantes ante la AGN

En paralelo a la elección de autoridades, el Senado amplió el temario minutos antes de iniciar el debate para incluir la designación de los tres representantes de la Cámara alta ante la Auditoría General de la Nación. Se acordó que cada fuerza política tenga un lugar: Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Luis Naidenoff por la UCR y Javier Fernández por Unión por la Patria.

La incorporación del punto reavivó antecedentes recientes vinculados al organismo de control. En diciembre, la Cámara de Diputados había designado auditores en una sesión cuestionada por el PRO, que se retiró del recinto y denunció un procedimiento inconstitucional. El bloque macrista sostuvo entonces que el oficialismo y el kirchnerismo ya contaban con los votos necesarios y que su presencia no alteraba el resultado.

La sesión de hoy fue la primera de una semana con tres convocatorias. Para el jueves se prevé el tratamiento de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas el pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y modificaciones a la ley de Glaciares. El viernes quedaron agendados el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación de cambios introducidos por Diputados a la Reforma Laboral.