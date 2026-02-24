Indagaron a la exfiscal Viviana Fein por el caso Nisman

La ex fiscal del fuero criminal porteño está imputada por “serias falencias” en la investigación de la muerte de Nisman, ocurrida en su departamento de esta capital el 18 de enero de 2015.

Fein se presentó en Comodoro Py 2002 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan el rol de la ex funcionaria judicial, hoy ya jubilada.

Taiano había solicitado la indagatoria de Fein por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde fue hallado muerto Nisman, según consta en un extenso dictamen presentado ante el juez Ercolini.

Fein está imputada junto a otros funcionarios por el “descontrol” registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

El fiscal Nisman, investigaba el atentado a la AMIA y días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.