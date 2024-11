La Cámara Federal rechazó la apelación de Alberto Fernández

En detalle, Farah entendió que el recurso de amparo fue "mal concedido" debido a que "por regla, la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible". En ese sentido, la resolución agrega: "Tal extremo veda el acceso a la instancia de apelación, siempre que no se pruebe ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de ese principio. Aquí no concurre alguna de esas últimas circunstancias".

Además, la Justicia también detalló que en el caso "hubo debate previo a la decisión" y "el modo en que se escogió materializarlo no fue impugnado en su momento por la defensa, que tampoco explica ahora en qué le causó ello un perjuicio irreparable en la práctica".

Por otro lado también detallaron que para que ocurra el apartamiento de un fiscal, "es necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que regulan su actuación; tal deber se vincula al rol procesal que tiene y no es equiparable al de imparcialidad del juzgador, que es el tercero neutral que define los conflictos entre las contrapartes"

De esta manera, el fiscal González fue confirmado en la causa por el juez federal Ercolini, quien rechazó un planteo de la defensa del ex presidente para apartarlo por supuesta "pérdida de objetividad". Ahora, el magistrado tendrá que analizar el dictamen en el que se exige que se cite a declaración indagatoria a Fernández por violencia de género hacia Fabiola Yáñez.

El pedido de indagatoria sobre Alberto Fernández

En este escenario, el fiscal de la causa pidió la indagatoria del expresidente por distintos delitos que tienen como víctima a Yáñez. A Fernández podría corresponderle una pena de hasta 18 años de prisión.

"Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", dice el dictamen de 160 páginas al que accedió Ámbito.

La indagatoria es un acto de defensa y Alberto Fernández tendría la oportunidad de rebatir las acusaciones del fiscal. El juez también citó a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos.

En la causa iniciada por la ex primera dama, al expresidente se le imputan dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja. Según el dictamen, se le imputa una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones para que Yánez no denunciara los hechos de violencia ante la Justicia.

Cabe recordar que para presentar sus primeras conclusiones la Fiscalía recabó prueba de los teléfonos de María Cantero y Fabiola Yáñez; le tomó declaración a Yáñez, a María Cantero, al exintendente de la Quinta Olivos Daniel Rodríguez, a la madre y hermana de Fabiola, a la periodista Alicia Barrios, a los médicos presidenciales Saavedra y Alem. También prestaron declaración testimonial, la esteticista Florencia Aguirre, Sofia Pacchi, la niñera Noelia del Valle Gómez, el ama de llaves Cinta Tonietti, entre otras personas.

También se incorporaron a la causa las fotos y videos aportados por la querella y la defensa; registros de la actividad oficial del presidente y de la entonces primera dama: actos, conferencias, viajes oficiales. Se realizó un relevamiento de medios de donde se extrajeron otras tantas imágenes, videos y declaraciones públicas de utilidad para la investigación y se agregaron extensos informes psicológicos y psiquiátricos productos de entrevistas de profesionales con Fabiola Yáñez.

De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica", señala el dictamen, que agrega que "durante la convivencia de la pareja en la Quinta de Olivos se relataron agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos y distintos golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de Fabiola Yáñez".