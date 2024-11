La balanza comercial tuvo superávit de US$ 888 millones en octubre

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1859310992557252898&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Comercio exterior: en octubre de 2024, la exportación creció 30% interanual; y la importación, 4,9%. La balanza arrojó un superávit de USD 888 millones https://t.co/6N4NjjXpbk pic.twitter.com/vi4z2Y1hJZ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 20, 2024

Entre enero y octubre de 2024, las importaciones totalizaron US$ 50.199 millones, 21,5% menos que en el mismo período del año anterior.

De este modo, el intercambio comercial argentino (exportaciones + importaciones) sumó en octubre US$ 13.143 millones, con un crecimiento de 17,0% interanual.

Lideraron las exportaciones las manufacturas de origen agropecuario, que fueron el 40,9% de los envíos al exterior con un valor de US$ 2.867 millones; seguidas por las manufacturas de origen industrial, que representaron 31,0% de los envíos por US$ 2.172 millones; productos primarios, 16,5% de los envíos por US$ 1.159 millones; y combustibles y energía, 11,6% de los envíos, por US$ 817 millones.

La mayor parte de las importaciones en octubre fueron bienes intermedios, que representaron el 36,7% de los envíos por un valor de US$ 2.250 millones; piezas y accesorios para bienes de capital, que representaron el 23,0% de los envíos por US$ 1.409 millones; bienes de capital, 8,2% de los envíos por US$ 1.117 millones; bienes de consumo, 13,1% por US$ 803 millones; vehículos automotores de pasajeros, 5,3% por US$ 322 millones; combustibles y lubricantes, 3,2% por US$ 199 millones; y resto de importaciones -incluye bienes despachados mediante servicios postales (courier)- fueron 0,5% por US$ 29 millones.

En octubre de 2024, el valor unitario del flete internacional fue de US$ 118,2 por tonelada, 10,6% superior al de igual período de 2023.

Si se consideran tanto las importaciones como las exportaciones a valores FOB (sin incluir el flete internacional y el seguro), el saldo de octubre fue superavitario en US$ 1.286 millones.

En octubre, Brasil fue el primer país de destino de las exportaciones (18,5% del total de las ventas argentinas al exterior), seguido por Chile (7,9%) y Estados Unidos (7,6%).

El intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de US$ 335 millones.

Las exportaciones alcanzaron US$ 1.622 millones, un 24,4% superiores a las de igual mes del año anterior, debido principalmente a una suba en las ventas de manufacturas de origen industrial.

El 79,8% del total tuvo como destino a Brasil, 11,2% a Uruguay, 7,6% a Paraguay y 1,4% a Venezuela.

Fueron significativas las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías, vehículos para transporte de personas y trigo y morcajo (excluidos trigo duro y para siembra), que concentraron el 44,7% de las exportaciones al Mercosur.

Las importaciones desde esta región fueron por US$ 1.957 millones, 29,4% superiores a las de igual período de 2023, debido esencialmente a mayores adquisiciones de bienes intermedios y bienes de capital.

El 79,5% de las compras al Mercosur provino de Brasil, 12,0% de Paraguay, 8,5% de Uruguay y 0,03% de Venezuela.

A nivel producto, el 15,9% del total correspondió a porotos de soja excluidos para

siembra, y le siguieron en importancia vehículos para transporte de personas y vehículos para transporte de mercancías, que equivalieron al 33,9% de las importaciones.

El comercio con la Unión Europea fue superavitario en US$ 96 millones. Las exportaciones totalizaron US$ 915 millones, con un incremento interanual de 76,6%, debido fundamentalmente a mayores ventas de manufacturas de origen agropecuario.

Del total de veintisiete países, los cinco que registraron mayores exportaciones concentraron el 65,8% de las ventas al bloque: España, Italia, Países Bajos (incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países), Polonia e Irlanda, en ese orden.

El intercambio comercial con China registró un saldo negativo de US$ 1.055 millones.

Las exportaciones sumaron US$ 338 millones, con un descenso interanual de 41,5%, principalmente por menores ventas de productos primarios.

El 58,3% de los despachos se concentró en tres productos: carne bovina congelada y deshuesada, la cual registró un incremento del 10,4% en este mes; carbonato de litio, que mostró un aumento del 43,4%; y porotos de soja excluidos para siembra, que experimentaron una caída del 87,3%.

Las importaciones totalizaron US$ 1.393 millones y aumentaron 0,8% con respecto a octubre de 2023, debido principalmente al incremento de bienes de consumo y de bienes intermedios.

India fue el cuarto destino de las ventas argentinas, con el cual se registró un superávit de US$ 368 millones. Las exportaciones fueron de US$ 463 millones y aumentaron 452,9% con respecto al mismo mes del año anterior, debido fundamentalmente a mayores ventas de manufacturas de origen agropecuario.

El 82,5% de las exportaciones se concentró en aceite de soja en bruto, incluso desgomado.

Las importaciones fueron de US$ 94 millones, con una disminución interanual de 7,8%, fundamentalmente por menores adquisiciones de bienes intermedios y de bienes de consumo.