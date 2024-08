En diálogo con Radio Mitre, Milei señaló: “Quebrar cerca de 100 años de decadencia no es fácil. Siempre supe desde el primer momento que la casta política me iba a hacer la vida imposible, iba a intentar que no hagamos las reformas. Mientras nosotros estamos tratando de sacar al país adelante, ellos están en la política para sacarle la plata a la gente”.

En este sentido, el Presidente apuntó contra los legisladores del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. ”Juntos por el Cambio se comió 14 toneladas de piedras por querer hacer una reforma previsional en línea con la que presentamos y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema. Pónganse de acuerdo”, sostuvo Milei. El libertario insistió, además, en la idea de que la oposición intenta “romper el programa económico”.