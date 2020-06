El IFE de junio será nuevamente de $10.000 y lo recibirán los mismos beneficiarios

Si bien desde el gobierno nacional habían adelantado que iban a otorgar un segundo bono IFE por el mes de mayo, que se cobrará en junio, se desconocían algunos detalles. Sin embargo, el fin de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, informó desde su cuenta de Twitter que el monto volverá a ser de $ 10 mil y que lo recibirán unos 9 millones de beneficiarios.

Es que en los últimos días se había dejado entrever que se estaba analizando la posibilidad de reducir este número, ya que en algunas provincias se ha reanudado un número importante de actividades. Sin embargo, un tweet de Guzmán confirmó que recibirán el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia las mismas personas que recibieron el primero.

Aún resta que se publique el decreto y conocer el calendario de pago de este mes. De todos modos, los últimos beneficiarios estarán cobrando el importe correspondiente al mes de abril recién este miércoles. Y habrá que esperar a que se efectivicen esos pagos para que recién comience el nuevo cronograma.

Un informe de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía detalla que la primera tanda del IFE "ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza". Como el IFE llega al 89% del decil más pobre de la población, se calcula que el pago de la primera tanda del bono evitó que la pobreza aumentara entre 5 y 6 puntos, y que la indigencia trepara entre 4 y 7 puntos porcentuales.

El IFE está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y de las categorías A y B (las más bajas). Para obtenerlo, los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente -con una residencia legal en el país no inferior a 2 años- y tener entre 18 y 65 años de edad. El titular o su grupo familiar no deben tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ni tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales. Sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.