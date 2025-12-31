Hallaron un contrato que vincula a la AFA con Javier Faroni

Según supo la agencia Noticias Argentinas, a través de ese contrato -firmado por Tapia y Toviggino- la empresa de Faroni se quedaba con el 30 por ciento de los ingresos que generaba la AFA en el exterior, más un diez por ciento adicional por tareas de logística.

Además, el juzgado a cargo de la investigación solicitó diversos informes a cuatro bancos estadounidenses sobre los movimientos de dinero que también involucran a otras cuatro empresas offshore.

En tanto, el fiscal Luis Armella ordenó que se levante el secreto bancario, fiscal y financiero de Faroni, con el fin de “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”.

El empresario, por su parte, fue demorado esta madrugada en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando se aprestaba a viajar a Uruguay, y además la autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le retuvieron el pasaporte a pedido de la fiscalía, por lo cual no puede irse al exterior.

En esas circunstancias, Faroni -al verse cercado- descartó un teléfono celular, que aún no fue hallado, en un gesto que las autoridades interpretaron como un intento por obstruir la investigación.