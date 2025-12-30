Allanan la casa del empresario Faroni, vinculado a la investigación de AFA

De hecho, la investigación no comenzó en Comodoro Py ni en los tribunales locales. Tampoco surgió de una auditoría interna o de un conflicto dirigencial público. La primera alerta se desató en los tribunales federales de Estados Unidos, donde la Justicia habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociación.

La decisión respondió a un contexto particular. Argentina atravesaba un endurecimiento del cepo cambiario, restricciones severas para el acceso a divisas y una brecha creciente entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Ese escenario justificó la tercerización, en una empresa extranjera, de la recaudación internacional de contratos estratégicos vinculados a la Selección campeona del mundo.

Según documentación bancaria confidencial analizada por La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de USD 260 millones en cuentas abiertas en los cuatro bancos estadounidenses mencionados: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra excluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos fue aún mayor y se aproxima a USD 300 millones.

El dinero que ingresó a estas cuentas provenía de tres grandes fuentes:

Sponsors internacionales de la Selección Argentina, con Adidas como principal aportante.

Derechos de transmisión y plataformas digitales, entre ellas AFA Play.

Partidos amistosos internacionales, organizados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.

Incluso, hay registros bancarios que muestran transferencias millonarias con conceptos que dan cuenta que están vinculados a la explotación comercial de los derechos de la Selección en el exterior. Esos fondos ingresaron directamente a las cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por la AFA en Argentina.

Así, para las autoridades, queda al descubierto una maniobra de lavado de dinero, puesto que la asociación dirigida por el “Chiqui” Tapia era la beneficiaria final de estos contratos, pero el dinero quedó depositado en bancos extranjeros a nombre de una empresa privada intermediaria.

Frente a esto, la AFA emitió un comunicado en el que asegura: “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

La empresa, por su parte, también habló al respecto, confirmó el vínculo con la AFA y señaló que “cumple con todos los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad”.