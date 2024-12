Gobierno prepara un nuevo índice de pobreza diferente al del Indec

“Estamos trabajando con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) para medir la pobreza, no por ingresos, estamos haciendo un Índice de Capital Humano. No te puedo especificar cuáles son las variables (que empleará) porque todavía me tienen que presentar el trabajo”, aseguró la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada durante el brindis de fin de año.

Al mismo tiempo, sostuvo: “No podemos cambiar el índice del Indec, lo va a seguir midiendo a su manera cada seis meses. Éste va a ser el Índice de Capital Humano específicamente. Lo queremos tener listo lo antes posible pero no sabemos el mes en que va a ser”.