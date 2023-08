Fernández le pidió a los empresarios que "no se quejen" y paguen el bono

Fernández inauguró la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo entre el límite con La Rioja y Costa de Reyes, lugar desde donde hizo una defensa del Estado y de la obra pública, al tiempo que lanzó críticas a las fuerzas opositoras y al Fondo Monetario Internacional.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por los gobernadores de Catamarca y de La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, el primer mandatario dijo saber que se atraviesan "momentos difíciles" y que muchos "están desalentados", pero llamó a que "conviertan ese desaliento en fuerza, para que la Argentina no retroceda, vuelva atrás".

"Para que no vuelvan los que nos dejaron la deuda y la inflación a explicarnos cómo se sale de la deuda y la inflación", ejemplificó.

Respecto del FMI, Fernández dijo que si su Gobierno hubiera hecho caso a ese organismo internacional "Argentina estaría enormemente empobrecida, con una devaluación impresionante".

"Eso es lo que nos pedían que hiciéramos. No lo hicimos y no lo vamos a hacer", añadió.

En esa misma línea criticó a un político de la oposición que "llamó al FMI para pedir que no acompañen a la Argentina" y afirmó que se trata del ministro que le "pidió ayuda para parar la estampida del dólar a fines de 2019", en alusión a Hernán Lacunza.

"Yo pensé en ustedes, ellos piensan en ellos. Una estampida iba a llenar de pobres a la Argentina, y no sabía cuántos votos perdía y no me importó", dijo Fernández recordando los últimos meses de la administración de Mauricio Macri.

También criticó a los políticos que, detrás de la "fachada" de rockstar, esconden "una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos".

"Cada vez que ganan, hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar Argentina y que es la casta de los ricos y los poderosos", apuntó.