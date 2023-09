Fernández junto a Massa: "Tengo el sueño de darle la banda"

“15 años atrás, yo dejaba de ser jefe de Gabinete. Renunciaba. ¿Y quién me sucedía? Sergio. Y fui a su juramento. Y después nos fundimos en un abrazo y me dijo ’ayudame, hermano’. Nunca me olvido. Y fue jefe de gabinete”, rememoró frente a Massa. También estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la titular de Aysa, Malena Galmarini.

Entonces el Presidente reveló qué es lo que desea que pase el día de su sucesión, cuando a fin de año deba dejar Casa Rosada: “¿Saben una cosa? Tengo un sueño. Que el 10 de diciembre, la banda pueda dársela a Sergio. Que lo pueda abrazar y que me pueda decir ‘ayudame hermano’. Porque los que somos compañeros, solo tenemos que ayudarlo. No tenemos ni que fiscalizarlo, ni tenemos que cuestionarlo. Solo debemos ayudarlo”, dijo.

Con una arenga, concluyó su discurso deslizando un pedido a los militantes presentes en el acto: “Vamos todos a convencer a la Argentina para que Sergio sea el nuevo presidente, el que me suceda”, cerró.

A lo largo de su intervención, Fernández también defendió en varias oportunidades la figura del Estado -cuestionada por varios dirigentes de otros espacios- y se refirió con chicanas a Javier Milei y Patricia Bullrich, a quienes criticó por sus propuestas sin mencionarlos explícitamente.

“Que no te vendan un poquito de colores, hermano, que no te lo vendan, eh. Porque los problemas no se arreglan con una motosierra, eh, no se arreglan así, eh”, comenzó diciendo acerca del líder de la Libertad Avanza, a quien se lo vio en una caravana días atrás alzando una sierra eléctrica de juguete.

Continuó sobre el candidato que obtuvo la mayoría de votos en las PASO: “Los problemas no se arreglan diciendo que el problema de la contaminación de los ríos se resuelve privatizando los ríos. No se resuelven así las cosas, eh”.

A la referente de Juntos por el Cambio, por su parte, le dirigió una crítica haciendo mención a la gestión anterior de Mauricio Macri, en el que Bullrich fue ministra de Seguridad.

“Y que no vengan a darnos clase los que le quitaron el 13% a los jubilados y nos hundieron en el peor de los mundos”, subrayó Alberto Fernández sobre ellos.

Sergio Massa también tomó la palabra durante la jornada e hizo referencia a sus competidores de las principales coaliciones opositoras.

“Quédense tranquilos que no me va a correr la lluvia. Ni una lluvia, ni una motosierra, ni la tijera de ninguna mujer”, señaló el ministro de Economía tras un comentario sobre el clima al momento que empezó a hablar.

Sobre las elecciones, el funcionario destacó que es el momento en el que “cada uno tiene que defender lo propio”: “Tienen que defender su salario, su derecho a la jubilación para que no vuelvan las AFJP, su derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas. Tienen que defender las empresas del Estado que les permiten tener una carrera para avanzar y tener movilidad social ascendente”, dijo.

Y finalizó con una diferenciación entre su propuesta y la de Milei y Bullrich: “Mientras algunos inmolaron en el altar del ajuste la inversión pública, que es agua, que es cloacas, que es vivienda, que es avenida, que es reforma para nuestra gente, nosotros elegimos invertir porque defendemos el camino del crecimiento y el desarrollo para la Argentina”.