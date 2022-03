Fernández: "Hay diablos que hacen subir los precios"

"Desiguales" es el programa que conducen los periodista Luli Trujillo y Pablo Caruso, y que está "dedicado a pensar sobre temas que nos afectan cotidianamente como la desigualdad, la pandemia, la meritocracia o las fake news; con informes y la palabra de invitados especiales".

Además, el primer mandatario reiteró que los planes sociales "tienen que convertirse en trabajo" pero aclaró que debe ser "trabajo formal".

"Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, pero el trabajo formal. La mayoría (de los que reciben planes) trabaja, pero en la informalidad", dijo en declaraciones a la TV Pública.

Asimismo, Alberto Fernández afirmó que "hace falta que un mayor número de trabajadores de la economía popular pase a la formalidad, pero hay que darle un marco regulatorio para desarrollarse con un mínimo de seguridad".

El Presidente agregó que "hay un sector del campo que ha tomado una posición político- partidaria" que se opone a las medidas del Gobierno para el sector, como el aumento de retenciones en algunos productos.

Por otrar parte, Fernández ratificó que "acordamos que las tarifas no pueden aumentar más del 80% del coeficiente de variación salarial, y para los que tienen tarifa social no más de 40%". Añadió que "queremos terminar con lo más ineficiente que es subsidiar al más rico. Por eso el primer decil (de la sociedad) termina de recibir subsidios". Añadió que el Gobierno "está haciendo todo lo necesario para garantizar la provisión de gas" en la próxima temporada invernal.

"Es una ficción, una mentira" que se diga que había otra posibilidad de acuerdo con el FMI, señaló el Presidente. "Tuvimos un acuerdo que la ortodoxia del Fondo no aceptaba, dijimos no vamos a hacer ningún ajuste; fue una pelea muy dura, fue un acuerdo inusual, por eso no sabíamos hasta último momento como iba a votar" el directorio del Fondo.

Además, "tenía que haber de parte del FMI un reconocimiento de que hicieron algo que estaba mal", añadió.