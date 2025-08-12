Feriados agosto 2025: qué pasa el viernes 15

De acuerdo a lo establecido por el calendario oficial de feriados 2025, el Poder Ejecutivo resolvió declarar esa fecha como "día no laborable con fines turísticos", una categoría contemplada por la Ley 27.399, que faculta al Gobierno a fijar hasta tres jornadas de este tipo al año con el objetivo de fomentar el turismo interno.

A diferencia de los feriados nacionales —que deben cumplirse sin excepción en todo el territorio—, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador, tanto en el sector público como privado. Esto implica que muchos trabajadores deberán asistir con normalidad a sus lugares de trabajo, ya que no existe obligación legal de otorgar ese día como libre.