Este lunes, reunión clave con el FMI en vísperas de un nuevo vencimiento

El Fondo, en los hechos, viene dialogando informalmente con distintos sectores sociales del país, y al mismo tiempo se mostró muy interesado en el apoyo político de los planes acordados con los gobiernos de la Argentina.

Días antes del cambio de Gobierno, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo que "es necesario un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales de Argentina, y a la vez protegiendo a los más vulnerables", expresó, marcando la cancha sobre la posición del Fondo en las negociaciones que comenzaron formalmente ayer.

En enero vencen unos US$ 1.900 millones con el Fondo y Milei utilizaría el recurso implícito -y ya utilizado en el pasado- de pagar hacia fin de mes, mientras avanza en las conversaciones con los técnicos del organismo para destrabar los desembolsos del acuerdo vigente, que quedaron en suspenso a fines de 2023.

La llegada del equipo técnico del organismo multilateral, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, tendrá como principal eje de análisis la posibilidad de "reencauzar el acuerdo que está caído por el incumplimiento en todas las metas que el Gobierno anterior había pautado con el organismo", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa de Gobierno.

El martes pasado, ante la consulta de Télam, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico será "continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI".

"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente", agregaron las fuentes.

En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 totalizan a valor de hoy cerca de unos US$ 7.700 millones, y arrancan el próximo 9 de enero, donde habrá que pagar unos US$ 1.300 millones, y el próximo 16 de este mes por US$ 650 millones.

En este contexto, un gesto del gobierno fue que autorizó la emisión de Letras del Banco Central por US$ 3.200 millones a diez años de plazo, ante "la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda".

La medida se dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/202, publicado en el Boletín Oficial, "con el fin de garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional", se indicó en sus considerandos.

Mientras el Gobierno está llevando adelante "un plan para estabilizar" la economía, por lo que en la reunión con la comitiva del FMI, "no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia", señaló Adorni días atrás.

En ese sentido, agregó: "desde el 10 de diciembre estamos transitando un plan para estabilizar este horror que nos han dejado en la situación económica en la República Argentina".