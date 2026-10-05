La cultura gastronómica nacional celebró este fin de semana una de sus citas más convocantes. Con la asistencia de más de 10.000 personas y un récord superior a las 20.000 hamburguesas vendidas durante dos jornadas, concluyó la 5° edición del Burgerpalusa, la fiesta anual del sector desarrollada en el predio Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo. El evento coronó a las dos mejores hamburguesas del país mediante la Competencia Federal, quedando ambos galardones en manos de exponentes del interior de la Argentina.
Eligieron a las dos mejores hamburguesas del país y son del Interior
El festival de hamburguesas tuvo lugar este fin de semana en Palermo, con la presencia de más de 100 hamburgueserías de todo el país