Eligieron a las dos mejores hamburguesas del país y son del Interior

El certamen reunió en su etapa inicial la inscripción de más de 100 locales de todo el territorio nacional, derivando en un proceso de selección previo emitido por la plataforma YouTube. Tras sortear las instancias de eliminación directa evaluadas por referentes del rubro y votaciones del público en redes sociales, 12 marcas de provincias como Salta, Mendoza, Chaco, Catamarca, Neuquén, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires llegaron a la gran final presencial en CABA.

Burguerpalusa 2026: las hamburguesas ganadoras, de Salta y Mendoza

El dictamen del jurado de expertos consagró como la Mejor Hamburguesa de la Argentina con el Voto del Jurado a la propuesta "La Segunda de Salta", elaborada por la hamburguesería Burgerteca (Salta). El medallón fue destacado por su combinación de doble carne, queso provolone, panceta, crema de champiñones, cebolla, queso azul y alioli servido en pan clásico. Con este primer puesto, la marca salteña obtuvo un trofeo formal, un premio en insumos de $2.500.000 y el pase directo para competir en representación de la Argentina en el Montevideo Burger Show de Uruguay y en la 10° edición del Perú Burger Fest.