EN VIVO: Por cadena nacional, el papa León XIV brinda su primer mensaje en la Argentina

La presentación en el Palacio Libertad se lleva a cabo tras la reunión privada que el Santo Padre mantuvo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y la recepción de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires.

La visita oficial del Pontífice se extenderá hasta el próximo miércoles 11 de noviembre, con un itinerario que contempla misas y encuentros institucionales en Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.