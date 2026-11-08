El papa León XIV ofrece su primer mensaje al país a través de la cadena nacional desde el Palacio Libertad. El evento reúne a gobernadores provinciales, diputados, senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco del encuentro con todo el arco político de la Argentina.
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EN VIVO: Por cadena nacional, el papa León XIV brinda su primer mensaje en la Argentina
El Sumo Pontífice encabeza el acto central en el Palacio Libertad ante gobernadores, legisladores y autoridades de todo el arco político.