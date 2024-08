El kirchnerismo se distanció de Alberto Fernández y presentó un proyecto

El proyecto lleva la firma del presidente del bloque, Germán Martínez, Monica Macha, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Gisela Marziotta, Julia Strada, Lorena Pokoik, Carlos Castagneto, Luisa Chomiak, Gabriela Estevez, Natalia Zaracho, Micaela Moran, Martin Soria, Constanza Alonso, Maria Florencia Carignano, Magali Mastaler, Leandro Santoro, Jose Glinski, Sabrina Selva, Micaela Moran, Ariel Rauschenberger, Juan Marino, Eduardo Toniolli, Vanesa Siley, Marcela Passo, Monica Litza, Diego Giuliano, Ramiro Gutierrez Jorge Neri, Araujo Hernandez, Daniel Arroyo, Ana Maria Ianni, Luciana Potenza, Pablo Todero, Carolina Yutrovic, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Luana Volnovich, Blanca Ines Osuna y Eduardo Valdes.

Se espera que en el transcurso de la jornada de sumen más firmas de otros diputados del bloque. “Por el reglamento hay un límite de firmas” reconoció un diputado de UP. Frente a la pregunta si se sumaban los 99 legisladores del bloque, señalo que lo desconocía pero que “tiene el apoyo de la mayoría”.

En los fundamentos, los legisladores expresan que la iniciativa tiene por objeto que “esta Honorable Camara se pronuncie con firmeza ante la gravedad” que implica la denuncia por violencia de genero en contra del ex primer mandatario Alberto Fernandez.

La lucha contra la violencia por motivos de genero, constituye “una clara politica de Estado en nuestro pais”, tanto es asi que “este Congreso Nacional, en el ano 2009 sanciono la Ley 26.485 de “Proteccion Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres en los Ambitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” con el objeto de prevenir y sancionar las distintas y variadas tipologias de violencia”, agrega el documento.

“La indiferencia ante la situacion planteada no es una opcion en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar”, agrega el escrito presentado hoy. Y pide que por los argumentos expuestos, “solicitamos a la diputadas y a los diputados que integran esta Honorable Camara, que acompanen con su voto la iniciativa puesta a vuestra consideracion”.

La ex primera dama denunció ayer al ex presidente ante la Justicia por violencia física y hostigamiento. El juez Ercolini le prohibió la salida del país al ex mandatario y le ordenó que no se comunique con su ex pareja.

En la audiencia, que duró cerca de 40 minutos, Yañez no aportó más detalles de las agresiones. Pero su abogado, Juan Pablo Fioribello, dijo luego que tiene más fotos y pruebas para aportar ante la Justicia. La madre de la ex primera dama, aseguran, también podría sumar su testimonio.

En la audiencia, la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. También habló de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefonico”. “El presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefonicos amedrentandola psicologicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.

Luego de escuchar el relato de Yañez, el juez decidió tomar varias medidas urgentes. En primer lugar le prohibió la salida del país a Alberto Fernández y además ordenó “medidas de restricción y protección”. A partir de ahora, los contactos con el hijo de ambos deberán ser a través de la mamá de Yañez.

Concretamente, el juez le prohibió al ex presidente “todo tipo de contacto fisico, telefonico -por linea fija y/o celular-, por correo electronico, sistema de mensajeria de texto y/o voz a traves de cualquier plataforma, por via de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromision injustificada con relacion a la persona nombrada”.

Fuente: Infoabe