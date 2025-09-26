El Gobierno volvió a aplicar una de las medidas del cepo al dólar

Esta norma, que impide el acceso simultáneo al dólar oficial y al que se consigue en la Bolsa (MEP o contado con liquidación) busca evitar los arbitrajes, es decir, comprar en un mercado más barato para vender en el que está caro.

Mientras no hay brecha entre los diferentes precios, la restricción cruzada no tiene sentido porque no hay arbitrajes entre el dólar oficial y los financieros. En las últimas semanas, en cambio, la distancia entre las cotizaciones se empezó a estirar.

La diferencia en favor del oficial permitía obtener una ganancia a quien compraba dólares en su banco -con el impacto que eso tiene en las reservas del BCRA- y vendía esos billetes en la Bolsa. La operación se podía repetir varias veces. Ahora se cortó esa posibilidad, aunque a costa de una ampliación en la brecha, que ya se vio en los minutos posteriores a la publicación de la norma.

El director de la autoridad monetaria, Federico Furiase, publicó en su cuenta de X una aclaración sobre la decisión. “La medida del BCRA no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el mercado libre de cambios. Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros. La decisión busca evitar distorsiones en el mercado de cambios”, afirmó.

Para Juan Manuel Truffa, socio de la consultora Outlier, la medida del Banco Central busca limitar la demanda privada de dólares en el mercado oficial, de modo tal de darle más espacio al Gobierno para comprar divisas y aumentar las reservas.