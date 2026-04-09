El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.
El fiscal pidió levantar el secreto bancario de Manuel Adorni
El fiscal busca acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos y consumos con tarjetas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.