El dólar blue subió $5: a cuánto cerró este miércoles

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró hoy a $366,72 promedio, con un descenso marginal de un centavo respecto de la víspera.

Por su parte, el denominado dólar blue o informal avanzó $5, y se negoció a $735 para la venta y a $730 para la compra, según el relevamiento en la city porteña. En tanto que en San Juan, el dólar paralelo también tuvo un incremento de $5 respecto a la jornada de ayer y cerró a $765 para la venta y a $720 para la compra.

Leé: En dos días, el dólar blue aumentó $20: a cuánto cerró hoy

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,1%, a $739,77; mientras que el MEP sube 0,7%, a $681,06, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un aumento de 10 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $350,05.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $641,76, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,10.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 355 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 3 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 335 millones.