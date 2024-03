El dólar oficial, se negoció a $ 829,50 para la compra y $ 869,50 para la venta, en las pantallas del Banco Nación. En tanto que el dólar tarjeta, se sitúa en $ 1391,20.

La brecha cambiaria del informal se posiciona en 17,9% respecto del dólar oficial. El paralelo se mantiene en el mismo valor nominal con el que cerró el 2023.

Este viernes, el Banco Central compró u$s 229 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero igualmente las reservas brutas cayeron. En lo que va de marzo acumula u$s 1.513 millones. Desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 10.610 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 28.203 millones.