El dólar blue bajó $1 y se negoció a $291

El dólar blue se apresta a romper la barrera de los $ 290, cuando hace apenas unas semanas superaba con holgura los 300 pesos.

Así el dólar blue opera una brecha de 112% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y a 102% en relación al promedio del minorista.

En cuanto a las cotizaciones financieras del dólar, el MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear KO operan por debajo de los $ 284 y $ 295, respectivamente.

DÓLAR OFICIAL

El dólar oficial cotiza a $ 137 para la compra y a $ 145 para la venta en el Banco Nación mientras que el dólar turista se ubica por encima de $ 253.

RESERVAS EN LA MIRA

El Banco Central volvió a comprar dólares hoy en el mercado oficial de cambios y acumula así 14 jornadas donde pudo adquirir reservas por una cifra que se acerca a los u$s 320 millones.

Sin embargo, como el comienzo del mes fue muy negativo, el rojo de agosto se mantiene cerca de los u$s 520 millones mientras que en el año el resultado sí es positivo y ronda los u$s 50 millones.

"La paz transitoria también llega al mercado cambiario donde el BCRA no pierde divisas pero tampoco compra a niveles que le permitan contrarrestar el negativo que acumula en el mes", señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

"Ayer solamente compró u$s 11 millones al mismo tiempo que volvió a reducir el ritmo devaluatorio al 81% anualizado en comparación del 98% del viernes. La peor noticia fue que las reservas internacionales anotaron una caída de u$s 187 millones y quedaron en u$s 36.840 millones", agregaron.