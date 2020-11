El 71% de las Pymes, con problemas para conseguir insumos

Las complicaciones para conseguir insumos en las industrias pymes se agravaron en el último mes y medio. Según un relevamiento realizado por CAME entre 278 pymes industriales, el 57% tiene actualmente dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no consiguen. Y si se suma a aquellas que, si bien consiguen el insumo principal, no consiguen otros secundarios, el porcentaje de empresas en problemas crece a 71%.