El 6 de mayo regirá el sistema acusatorio federal en todo el país

Cúneo Libarona indicó que el sistema “cambia totalmente” porque a partir de ahora toda causa será recibida por el Ministerio Público Fiscal, desde donde se resolverá cómo proseguir: “Primero analiza si vale la pena investigar eso, llamado principio de oportunidad. Luego, puede plantear un juicio abreviado, una probation o una reparación”.

“Es un momento histórico porque va a regir el sistema acusatorio en todo el país. Esto significa la presencia de un fiscal que investiga, la defensa y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles jurisdiccionales”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que esta reforma agiliza los tiempos: “Evitamos un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos”. Asimismo, remarcó la necesidad de implementar los cambios: “El país estuvo durmiendo la siesta, es vergonzoso que el proyecto haya estado paralizado tantos años”.

El ministro, además, dijo que la imparcialidad de los jueces se logra con dos sistemas: “Por un lado, la idoneidad. Un juez idóneo no escucha a la política, atiende el expediente y las pruebas. Por otro lado, la política no interviene en la justicia. Existe la división de poderes y la independencia judicial”.

Y apuntó: “A los jueces ineficaces el mismo sistema los repulsa y la idea es tratar de apuntar a la remoción inmediata a los jueces que no respondan a la justicia eficaz que quiere el Presidente”.

Las principales frases de Mariano Cúneo Libarona

“Nos enfocamos en Rosario con celeridad debido a la situación crítica y el clamor popular para actuar. Nuestro objetivo es Cuyo (Mendoza, San Juan). Hemos viajado al Norte, a Cuyo, ahora a Rosario, luego iremos al Sur. Dos equipos que van a estar girando por el interior del país para que se concrete este plan Justicia Eficiente de Javier Milei”.

“La cuestión es no emitir, no endeudarnos. Milei dijo ‘con ganas se puede’, así que nos las ingeniamos. Cuido cada peso. Si bien cuento con el apoyo de Luis Caputo y de Santiago Bausili, voy a financiar todo con fondos genuinos, de préstamos y fidecoimisos. Tengo mucho apoyo del mundo y de los embajadores que confían en este sistema. No sé si una colecta, pero para cada santo, una vela, para que en cada provincia se pueda implementar. Empecé con cero y hoy estoy bastante arriba”.

“Tenemos una persona que se ocupa constantemente allá. Ahora estamos viajando un equipo a Rosario en estos días, no digo el día a ver si me esperan a los tiros. Nos vamos a instalar y estudiar su problemática. Cada lugar tiene una problemática distinta”.

“La Cámara de Mendoza, de Rosario, tienen muchas vacantes. Hoy siguen trabajando así, pero con el Código nuevo habría que llenarlas porque las vacantes atentan contra la eficacia. No me puedo quedar esperando a la mejora económica. No me voy a detener, vamos a seguir con lo que hay. También hay jueces que son reacios a lo nuevo, pero todo lo vamos a ir solucionando”.

“El cambio a la larga va a ser para bien, obramos pensando en la Argentina. Vamos a vivir en un país nuevo, justo y ordenado. Ese es el espíritu”, cerró.