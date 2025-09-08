Doble reunión de Gabinete tras la derrota de LLA en Buenos Aires

También se los vio ingresar a los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, también están presentes en la reunión.

Completan la nómina las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Se espera para la edición vespertina la presencia de Patricia Bullrich (Seguridad), quien participa por estas horas de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y Luis “Toto” Caputo (Economía).

Se trata de un lunes convulsionado para La Libertad Avanza que deberá revisar en detalle los resultados electorales de cada sección de la provincia y rediscutir la estrategia camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Fue el propio Milei el que anticipó una “profunda autocrítica” y un cambio en el accionar que permita “no repetir los mismos errores”.

Anoche, una hora más tarde de la oficialización de los datos que arrojaron que Fuerza Patria aventajó a los libertarios por 13 puntos, el mandatario expresó: “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos, y eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir".

"No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, planteó en su breve discurso que duró poco más de seis minutos.