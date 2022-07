Dirigentes destacán la "capacidad de gestión" de Sergio Massa

"La incorporación de Massa al Gabinete fortalece al Gobierno y al vínculo que une al FdT con las preocupaciones de los argentinos y las argentinas. El país necesita de la responsabilidad y el compromiso de todos", resaltó el canciller Santiago Cafiero.

Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, planteó que Massa "sumará experiencia de gestión, vocación de diálogo y capacidad política, valores necesarios en momentos complejos como el actual, en los que necesitamos reencauzar la reconstrucción nacional".

"Quiero desear el mayor de los éxitos a Massa en el desempeño de esta nueva responsabilidad. El país requiere en estos momentos de los esfuerzos de todos y todas. El trabajo y la unidad de nuestra fuerza serán las claves para llevar tranquilidad a cada hogar de Argentina", expresó desde sus redes el senador del FdT Pablo Yedlin.

Tras reunirse con el jefe de Estado en la Casa Rosada, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, alabó los cambios: "Si me preguntan si me gusta el cambio y el color que le están imprimiendo a la gestión, es lo que el Presidente quería y a mí me gusta".

"Hay un rumbo por profundizar políticas que tienen que ser mucho mas contundentes y que nos den beneficios, como recomponer las reservas, apostar fuertemente a las exportaciones y darse un cuidado con las importaciones", planteó en declaraciones a los medios presentes en Balcarce 50.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, sostuvo que la decisión del Presidente de designar a Massa al frente de un ministerio unificado significa empoderarlo y dotarlo de instrumentos para poder afrontar problemas múltiples que tiene la economía argentina".

"Destaco la actitud y la voluntad de Massa de ser parte de este proceso tan conflictivo. Conozco y confío en su capacidad, su experiencia y oficio para aportar a las soluciones que nuestro pueblo está necesitando", subrayó.

Una fuente gubernamental, de estrecho contacto con el Jefe de Estado, le había confiado a Télam por la mañana que "no hay que preguntarse quién es Massa, sino qué significa su llegada".

"A Sergio lo veo bien, es un tipo con espalda, que lo tirás en la cancha y sabe jugar desde el minuto 0", indicó este integrante del gabinete nacional.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que "los gobiernos en muchos lugares del mundo tienen esa visión de cada tanto oxigenar sus propias gestiones con hombres y mujeres que se incorporan".

"Los que llegan vienen con otro ímpetu, con vocación. Eso no significa que el que se vaya no lo esté haciendo, sino que a lo mejor es necesario porque motiva y genera expectativas", dijo el titular de la cartera de Seguridad.

Leandro Santoro, diputado del FdT y cercano al Presidente, había estimado necesaria una "reestructuración en el Gabinete nacional" para darle "más eficacia y efectividad al Gobierno".

Las versiones de que Massa se incorporaría al elenco gubernamental generaron también una serie de adhesiones públicas a través de las redes sociales, empujadas especialmente por dirigentes del Frente Renovador y por algunos gobernadores nucleados en la autodenominada Liga de Gobernadores.

Mientras tanto, los gobernadores peronistas apoyaron, con matices, la llegada del exintendente de Tigre.

"Capacidad" fue la expresión común que utilizaron dos mandatarios provinciales que supieron estar muy cerca de Massa: el salteño Gustavo Sáenz y el chubutense Mariano Arcioni, para describir al actual titular de Diputados.

Desde la influyente provincia de Buenos Aires, los apoyos llegaron de parte de la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y del ministro de Infraestructura, el exintendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini.

"Bancamos todo lo que sea para bien, el cambio es necesario", había planteado la funcionaria y vicepresidenta primera del PJ Nacional, mientras que el exjefe comunal de Malvinas Argentinas había considerado que "sería muy bueno que el gabinete nacional cuente con la experiencia y capacidad de Massa".

Por su parte, la asesora de la Jefatura de Gabinete y referente de Igualar-Frente de Todos, Carmela Moreau, había posteado en sus redes una foto en la que se aprecia al Presidente y a la vicepresidenta Cristina Fernández junto con Massa, y que acompañó con un mensaje: "Empieza el segundo tiempo. Saquemos a la cancha lo mejor del Frente de Todos".

En la misma línea, los diputados de la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador habían pedido un "recambio en el gabinete" y destacaron que Massa "reúne los atributos para mejorar la calidad de vida" de los argentinos.

"Consideramos que es de suma necesidad un recambio en el gabinete del Gobierno nacional para fortalecer la gestión y sumar experiencia y capacidad política", definió un documento firmado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman, y el vicepresidente del bloque del FdT, Nicolás Russo.