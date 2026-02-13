Cúneo Libarona sobre el Régimen Penal: "El que las hace las paga"

“La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que el que las hace las paga, tiene que tener algún tipo de límite el menor. Basta de impunidad. El mensaje muy importante para la sociedad y la víctima es que nos ocupamos”, aseveró en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: “Lo que no se ha mencionado son las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor en conflicto para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”.

El funcionario, hasta entonces al frente del Ministerio de Justicia, expuso además que el sistema actual “fracasó” y planteó que intentó modernizar con el diseño de 46 artículos que contempla el proyecto que obtuvo media sanción. “El menor actúa con dolo y comete delitos gravísimos, violencias, armas, homicidios, abusos sexuales, pornografía, en los colegios chicos de 13 y 14 años vendiendo productos de pedofilia y demás. Eso genera impunidad y falta de tratamiento y curación al menor”, afirmó. __IP__