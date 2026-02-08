Cúneo Libarona cuestionó la figura de femicidio y propone cambios

Sobre el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el ministro fue tajante al señalar que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente. "Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad", explicó para justificar el límite de edad propuesto.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos: "A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable". Rechazó además que la medida sea puramente punitivista: "Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima".

Según pudo saberse, uno de los puntos más disruptivos de su propuesta es la reforma de la figura del femicidio, a la que calificó como "difusa e imprecisa" desde su creación en 2012. El ministro sugirió que la nueva redacción legal debería cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de "hombricidio y femicidio", basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo.

"Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos", aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de "desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control", la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que sectores de la academia consideran discriminatorio. "El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley", insistió.

Por último, el ministro descartó de plano cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos: “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”.