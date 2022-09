Cuántos feriados y fines de semana largos quedan en 2022

La buena noticia es que todavía faltan muchos feriados en este año, la mala que en septiembre no hay ninguno. El próximo fin de semana largo es en octubre.

De todos modos, durante septiembre hay un grupo que podrá disfrutar del 21 de septiembre como un día feriado y son los estudiantes, que ese miércoles no tendrán clases.

A fin de mes se celebrará habrá el Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío por lo que algunos miembros de la comunidad gozarán de dos días de descanso el 26 y el 27 de septiembre.

Para el calendario argentino son días no laborales, no feriados, por lo tanto, no se pagan. Si las personas de la religión judía podrán faltar a sus trabajos esos días.

Los fines de semana extra largos que quedan en 2022

Del viernes 7 al lunes 10 de octubre

Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

Todos los feriados que quedan en 2022

Feriados de octubre de 2022

Viernes 7 de octubre (feriado puente turístico)

Miércoles 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 10 de octubre

Feriados de noviembre de 2022