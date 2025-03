Confirmaron que el desembolso del FMI es de US$ 20.000 millones

Contexto económico

El ministro aclaró que se necesita dar precisiones sobre el acuerdo, producto de que el Gobierno y el plan económico están siendo jaqueados por distintas actitudes de la oposición y por los rumores de devaluación de hasta el 30%. También criticó al periodismo: "Muchos periodistas sin maldad terminan metiéndose en este mismo clima".

Señaló 4 iniciativas opositoras que están minando la confianza:

1. Las sucesivas marchas en el Congreso. "Los barrabravas son Heidi al lado de los que hicieron la marcha"

2. "Hubo una fuerte intervención de la oposición al más alto nivel para tratar de voltear la sesión en el Congreso donde se discutía la posibilidad de tener un acuerdo con el FMI"

3. "No contentos con esto, mandaron una carta al FMI diciendo que no iban a respetar el acuerdo con el FMI. No entienden cómo funciona la democracia".

4. Los rumores de devaluación

"Estos fondos van a servir para revitalizar los activos del Banco Central. Necesitamos que los pesos estén bien respaldados", planteó.

"Además el acuerdo va a permitir comprimir el riesgo país y que eso ayude a refinanciar nuestro capital", afirmó.

Otras frases de Caputo