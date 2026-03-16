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Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al adolescente acusado de matar a Kim Gómez

A principios de mes, un jurado popular había declarado a Tobías Godoy responsable por la muerte de la nena de 7 años, arrastrada por más de 15 cuadras debajo del auto robado a su madre.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, condenaron este lunes a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el joven declarado responsable por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada por un auto en medio de un feroz robo en la localidad de Altos de San Lorenzo.

Tras varias jornadas de audiencias realizadas en la sede del fuero penal juvenil ubicada en Tolosa, el pasado 4 de marzo, un jurado popular declaró culpable a Godoy por el asesinato.

La instancia judicial determinó que el acusado fue responsable de la muerte de la niña, quien fue arrastrada a lo largo de más de 15 cuadras debajo del automóvil que, previamente, le habían robado a la madre frente a un supermercado.

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En la última audiencia, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la misma pena por la que fue sentenciado Godoy, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor material.

Esta sanción se sitúa entre las más altas para este tipo de delito, contemplado dentro de un rango que va de los 10 a los 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa argumentó que se trató de un homicidio culposo, pidiendo una condena de 7 años.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

Los magistrados del Tribunal resolvieron que el joven debía ser juzgado como menor, conforme al marco legal vigente. El menor de los asaltantes, identificado como coautor del hecho, permanece fuera del alcance del régimen penal por su edad.

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