Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al adolescente acusado de matar a Kim Gómez

En la última audiencia, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la misma pena por la que fue sentenciado Godoy, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor material.

Esta sanción se sitúa entre las más altas para este tipo de delito, contemplado dentro de un rango que va de los 10 a los 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa argumentó que se trató de un homicidio culposo, pidiendo una condena de 7 años.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

Los magistrados del Tribunal resolvieron que el joven debía ser juzgado como menor, conforme al marco legal vigente. El menor de los asaltantes, identificado como coautor del hecho, permanece fuera del alcance del régimen penal por su edad.