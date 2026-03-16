Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, condenaron este lunes a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el joven declarado responsable por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada por un auto en medio de un feroz robo en la localidad de Altos de San Lorenzo.
Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al adolescente acusado de matar a Kim Gómez
A principios de mes, un jurado popular había declarado a Tobías Godoy responsable por la muerte de la nena de 7 años, arrastrada por más de 15 cuadras debajo del auto robado a su madre.