CFK: "El terrorismo de Estado disiplinó la sociedad y la dirigencia política"

"Las Abuelas tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de enfrentar. No les importó porque son madres y a las madres no hay nada que les importe más que le toquen que un hijo. Las vamos a llevar siempre en el corazón", expresó la presidenta de la Cámara Alta ante un público que pidió por su candidatura con el canto de "Cristina presidenta".