Cayó un pastor acusado de abusar sexualmente a fieles en todo el país

En el expediente consta que el sospechoso realizó tocamientos y violaciones a jóvenes -en su mayoría adolescentes o menores de edad- en distintas oportunidades. Todo bajo un engaño: les decía que era una forma de darles el evangelio y que dichas acciones simplemente eran un modo de conectar en profundidad.

Muchos de los damnificados que declararon en la causa llevaban años esperando que la Justicia tomara cartas en el asunto. Según señalaron fuentes del caso a este medio, la primera vez que se radicó una denuncia en contra del pastor fue hace dos años. Desde entonces, solo siguieron sumándose testimonios similares.

“Camina por todo el país dando la palabra y violando a los pibes. Es gravísima la situación, la verdad, un asco de persona. Es importantísimo que esto se viralice, que se haga público, porque la gente tiene que saber que no creer en todos los pastores, no digo que todos sean malos, pero no se puede permitir esto, que haya tantas iglesias evangélicas sin control. Porque él tiene varias iglesias, va por todo el país”, dijeron desde Madres Víctimas de Trata.

Y agregaron: “Tiene iglesias en todas las provincias y llevaba supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos. Los convence diciendo de ir a intercambiar charlas con distintos compañeros, distintos grupos”.

Tras varios meses de investigación y recolección de pruebas en su contra, la Justicia constató que Ponce aprovechaba su rol de referente religioso para abusar de jóvenes fieles evangélicos y lo detuvieron en las últimas horas.

El número de víctimas todavía no está claro. Si bien en el expediente declararon algunas, creen que hay muchas más que todavía no hablaron.

En este sentido, desde la organización Madres Víctimas de Trata -que se pusieron la causa al hombro para intentar obtener alguna respuesta judicial- señalan que desde que el caso empezó a difundirse comenzaron a recibir diferentes relatos similares que apuntan a Ponce como abusador sexual.

“Hace poco hasta llamaron de Trenque Lauquen diciendo que él también estuvo ahí de pastor. Pido que si alguien fue víctima de esta bestia que nos llamen, porque siempre pasa esto, cuando cae preso uno, aparecen más víctimas o más abusadores también. Ojalá no haya ninguno, pero si hay alguien que nos llamen, es muy grave este tema”, dijeron desde la organización.