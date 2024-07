Caso Loan: renunció el ministro de Seguridad de Corrientes

“El Gobierno de Corrientes comunica que, habiendo presentado su renuncia el doctor Buenaventura Duarte al cargo de Ministro de Seguridad, asume en su reemplazo el hasta ahora diputado nacional Alfredo Vallejos, a quien el gobernador Gustavo Valdés le tomará juramento este lunes en Casa de Gobierno en horario a confirmar”, anticipó la gobernación a través de un comunicado.

Vallejos es diputado nacional desde 2023 por la Unión Cívica Radical (UCR) y su periodo iba a durar hasta 2027.

Duarte estaba ausente de sus funciones desde hace unos días, tras haber argumentado cuestiones de salud: la cartera que condujo hasta hoy había difundido durante la semana un comunicado en el que informó que el ministro había contraído Gripe A.

Su salida habría sido impulsada por la declaración de Laudelina Peña en una fiscalía provincial, donde hace dos semanas mencionó la hipótesis de un accidente de tránsito, de la cual ahora se desdijo entre acusaciones al poder político.

Duarte había sido fiscal de instrucción de Goya. Allí construyó una extensa carrera y luego saltó al Ejecutivo provincial. En julio de 2019 había asumido como Ministro de Derechos Humanos, cargo en el que estuvo hasta 2021, cuando se dio su pase a Seguridad.

La renuncia de Duarte se produce horas después de que Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, anunciara su intención de denunciar en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado.

“¿Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados?”, se preguntó Burlando en diálogo con TN.

El letrado señaló que el argumento para una hipotética demanda por encubrimiento agravado es “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado”, y que estén involucrados “todos los protagonistas”.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, insistió Burlando.