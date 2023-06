Caso Cecilia: encontraron machas de sangre en la casa de los Sena

Pero eso no fue todo, ya que, además, en el patio de la vivienda se encontraron restos de una mochila quemada, de acuerdo a las fuentes.

Cabe recordar que Cecilia fue registrada por última vez ingresando a la casa de los Sena: una cámara de seguridad la captó antes de que entrara a la vivienda durante la mañana del viernes 2 de junio, unos minutos después de las 9. Sin embargo, no hay evidencias fílmicas de que haya salido.

Frente a los fiscales, Acuña dio su versión acerca de lo que ocurrió ese viernes 2 de junio en su domicilio. Dijo que aquella mañana había ido, junto a su marido, al barrio Emerenciano a realizar algunas actividades y que en el lugar apareció, entre las 10.30 y las 10.45 (N.d.R.: poco más de una hora después de la entrada de Cecilia a la casa), el hijo de ambos, César. “Lo vi colorado, con un rasguño en el cuello, y una lastimadura debajo de la barbilla. Le pregunté qué ocurrió y me dijo me se había peleado con Cecilia. Como había gente en el lugar no quise preguntar más”, repasó.

Según su relato, César regresó a la casa unos minutos después y el matrimonio hizo lo propio un rato más tarde, cerca del mediodía. Ya en la vivienda de Santa María de Oro, a Acuña le llamó la atención que la puerta de la habitación donde hoy se hallaron los rastros de sangre estuviera abierta.

“Me pareció extraño porque esa puerta siempre está cerrada, con lo cual opté por ir a ver que había (...) No prendí la luz, había como un reflejo que venía de la ventana y, al mirar del lado derecho de la habitación, vi un bulto marrón, gris, no podría definir bien el color, todo cerrado, similar a una bolsa de boxeo, del tamaño, pero también se me hizo que era un cuerpo, salí asustada de ahí, no definía lo que había visto, no estaba segura”, afirmó Marcela.

Horas más tarde, Marcela y su marido volvieron a ir al barrio Emerenciano. “Ahí le mandé un mensaje a Gustavo Obregón (N.d.R.: mano derecha del matrimonio) solicitándole que vaya a ver lo que yo creí que había visto ahí en la casa y, específicamente, le puse la palabra ‘cuerpo’, que es lo que yo creí haber visto”, sostuvo y dijo que, mientras se dirigía a una actividad en la localidad de Barranqueras, recibió la confirmación por parte de Obregón “de que sí, era un cuerpo”.

Según Marcela, tras el mensaje de Obregón “quedó sin saber qué hacer” y tomó la decisión de hablar con su hijo antes de decirle al padre qué había sucedido realmente. Pero no lo hizo durante ese día, de acuerdo a su relato. La detenida no quiso declarar sobre lo que sucedió días después.

Obregón, por su parte, detalló en su indagatoria que “César prendió fuego la valija” (que ayer fue reconocida por la madre y la tía abuela de Cecilia) y dijo: “Desde el viernes en que recibí el mensaje de Marcela Acuña, hasta el día que caí detenido, todos actuaban normales, nadie me comentó nada, nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada, todos hacían vida normal (...) Todos decían que no pasaba nada, que César era inocente, pero a mí me pesaba y me pesa todo esto que habíamos hecho, sabiendo lo que habíamos hecho”.

Obregón también aseguró que César se deshizo de las pertenencias de Cecilia la noche del 6 de junio (el día que la familia de Cecilia radicó la denuncia por la desaparición de la joven) en un predio ubicado en Avenida San Martín al 3700. Según afirmó, el hijo de los dirigentes sociales le pidió que lo trasladara hasta allí. “César bajó la mochila y la valija y ahí nomás prendió fuego con un encendedor”, recordó el detenido.

Sin embargo, ese no fue el único destino en el que se descartaron elementos: Obregón aseguró que también arrojaron otras cosas en el río Tragadero horas antes de deshacerse del equipaje que se supone que la víctima había preparado engañada al creer que viajaría hasta Ushuaia junto a César.

En ambos lugares se realizaron rastrillajes y se localizaron, entre otras cosas, un dije con forma de cruz, un auricular, un anillo, ropa quemada y la valija en cuestión. La familia de Cecilia reconoció que pertenecían a la víctima.

En el operativo de este sábado, que estuvo a cargo del Equipo Fiscal Especial (EFE), también trabajó el Gabinete Científico del Poder Judicial de la provincia y los investigadores utilizaron un georradar. La inspección se reforzó también con la colaboración de un perro adiestrado para buscar restos humanos.

Para hoy también estaba previsto que, luego de la inspección en la casa de los Sena, los agentes se trasladaran a pocas cuadras del lugar y continuaran las pericias en el barrio Emerenciano, donde el pasado 4 de junio —dos días después de que se denunciara la desaparición de Strzyzowski— se concluyó una calle de menos de 100 metros de asfalto. De acuerdo con la denuncias realizadas por los vecinos de la zona, la obra se finalizó durante la madrugada, lo cual fue considerado como un horario poco habitual para ese tipo de trabajos.

El encargado de planificar esa obra de la calzada fue citado a declarar. El hombre aseguró que la pavimentación no fue espontánea, ya que se encontraba planificada por la Dirección de Vialidad de Resistencia, junto a otros dos tramos que fueron realizados entre el 3 y 6 de junio.

La investigación suma equipos forenses

El próximo martes llegará por segunda vez a Chaco el equipo de antropología forense del Poder Judicial de Córdoba para colaborar con el EFE en la investigación de la causa y llevar adelante el estudio antropológico de restos óseos. La última colaboración entre los grupos había sido realizada el pasado sábado 17 de junio.

Según información oficial, la intervención fue pedida nuevamente por el EFE ante la Procuración General y autorizada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, en función de lo informado por el médico patólogo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF).