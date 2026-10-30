Brasil le pide explicaciones a Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro

La citación se dio luego de que el excandidato presidencial brasileño atravesara territorio argentino y se subiera a un avión privado en Puerto Iguazú.

En la conversación, que duró pocos minutos, las autoridades brasileñas pidieron información sobre el operativo que permitió la salida de Bolsonaro y sobre la posible actuación del Gobierno en la organización del traslado.

Hasta ahora, Brasil no dio a conocer nuevas sanciones ni más medidas contra la Argentina.

Cortés pasó a estar al frente de la embajada de Brasil luego de que el embajador Daniel Raimondi dejara la nación vecina en agosto, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño rebajó el nivel de las relaciones diplomáticas y dejó a una encargada de negocios a cargo.