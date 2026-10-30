El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva citó el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para que brindara explicaciones acerca de la participación del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.
Brasil le pide explicaciones a Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro
Las autoridades brasileñas quieren saber sobre la posible actuación del Gobierno de Milei en la organización del traslado de Flávio Bolsonaro.