Así funcionará el organismo que reemplazará a la AFIP

En detalle, el funcionario explicó que el fútbol tiene un "régimen previsional especial" que expirará "dentro de 6 meses a partir de hoy". Por último, sobre el conflicto universitario, Sturzenegger fue tajante y sentenció: "No esta en juego el no arancelamiento de las universidades. No esta en discusión".

El Gobierno anunció este lunes la disolución de la AFIP y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con “una estructura simplificada”, compuesta por las Direcciones Generales de Impuestos y de Aduanas. El nuevo ente estatal quedará a cargo de Florencia Misrahi, quien hasta este lunes ocupaba el puesto de titular de la AFIP.