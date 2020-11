Aseguran que Maradona tuvo una caída y no era tratado por sus problemas cardíacos

Así, el abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien estuvo en la casa del country San Andrés al momento en que se declarara la muerte del ex futbolista y que según su propia declaración como testigo a la Justicia intentó revivirlo con masajes cardíacos y respiración boca a boca, aseguró que el cuerpo de Maradona había dado alertas sobre posibles alteraciones cardíacas que no fueron atendidas y además sostuvo que el ex jugador sufrió una caída con un golpe en su cabeza durante sus días en ese lugar.