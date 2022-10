Aníbal Fernández defendió la candidatura del Presidente

“¿Usted lo ve candidato al Presidente?”, le consultaron a Aníbal Fernández en rueda de prensa. “Es candidato”, respondió sin titubeos. “¿Aunque La Cámpora no quiera?”, fue la repregunta. Y el exjefe de Gabinete volvió a la carga: “Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”.

“El candidato lo tiene que elegir la voluntad popular”, insistió Fernández. Y le respondió a Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos y quien afirmó, días atrás, que “la sociedad ya le dijo que no al Presidente”.

“La quiero entrañablemente. Todo el mundo sabe que trabajamos juntos muchos años, pero ni ella ni yo representamos a la gente como para que ella diga una cosa así”, puntualizó Fernández.

Y remarcó: “Puede (Alberto Fernández) ser candidato. Y seguramente, si las cosas no se dan de otra manera, va a ser el candidato del peronismo”.

Enseguida, le apuntó a De Pedro, hombre fuerte de La Cámpora. “En vez de colisionar al divino botón, lo más importante es encontrarle la vuelta. ¿Por qué no lo convencen a “Wado”, le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañen al Presidente?”, dijo.

Wado de Pedro pidió eliminar las PASO y presionó a Alberto Fernández: “La decisión es del Presidente”

Las declaraciones de Aníbal Fernández llegan un día después que el ministro del Interior señalara que “la mayoría del Frente de Todos” está en contra de las primarias abiertas y “busca convencer” al jefe de Estado.

“La mayoría del Frente de Todos, los gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas se manifestaron a favor que no haya cuatro elecciones en el año que viene”, indicó De Pedro. Y aclaró: “El Presidente es el que tiene la definición”.

A contramano de la posición del ministro, el último miércoles, Alberto Fernández evitó definir si irá por su reelección en el 2023, pero se mostró a favor de dirimir al próximo candidato a través de una PASO, a las que calificó de “un gran instrumento”.

De cara a las elecciones del año próximo, De Pedro aseguró que “el Frente de Todos no se va a romper, sino que tenemos que convocar. Estoy convencido que se puede armar algo competitivo”.