Aníbal Fernández criticó duramente a "Chiqui" Tapia y defendió el operativo de seguridad

En una férrea defensa del dispositivo para que los jugadores de la Selección y el cuerpo técnico avancen desde la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires -aunque no llegaron al Obelisco, que era el objetivo final-, Fernández aseguró que ya tenía desde antes preparados los helicópteros porque se imaginaba que en algún momento iban a tener que evacuar a los deportistas ya que debían estar cansados por venir “de un partido feroz” y un “viaje horrible”.

“Tomé la decisión de bajar allí y poner los helicópteros para sacar a los jugadores, que gustosamente subieron. Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tuit, que por supuesto me importó un carajo, nosotros ya sabíamos que [Lionel] Messi, [Rodrigo] De Paul y [Ángel] Di María estaban en el helicóptero H17 de la Policía Federal para que si no podían verlos, pudieran saludarlos”, comentó Fernández en Radio 10.

Ayer cuando se decidió suspender la llegada en micro de los jugadores al centro porteño, donde esperaban millones de personas incluso desde la noche anterior, Tapia envió un tuit en el que agradeció al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni -de mala sintonía con Fernández-, por ser “el único que acompañó durante toda la recorrida”

.

Esta mañana el ministro de Seguridad nacional ironizó con que el titular de la AFA “no es un libro abierto” y planteó que la decisión de evacuar a los jugadores no fue porque los movilizados quisieran “hacerles daño”, sino que porque “tanta gente queriendo acercarse, verlos o tocarlos, podía terminar en cualquier cosa”.

Entonces, en ese momento sostuvo, en un claro dardo hacia Tapia: “Después aparecen todos estos cachivaches de pacotilla que tratan de inventar la cuadratura del círculo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”.

“Si pretende seguir él su joda, que la haga él”

Tras detallar que fue al predio de Ezeiza ayer a las 7.15 para delinear el operativo, Fernández aseguró que la Policía Federal Argentina (PFA) con asistencia de la Prefectura y la Gendarmería estaban a cargo de la cápsula para la entrada y la salida del colectivo, mientras que las fuerzas de la Provincia debían avanzar con ellos hasta el peaje del Mercado Central y que el resto del tramo lo harían con la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, puntualizó en que los hinchas invadieron las rutas “al poquito tiempo” de partir el micro y dijo que “más o menos conociendo el paño, se sabía que eso podía suceder”. Incluso aseveró que él le adelantó a Tapia que “ni locos” desde la Nación acompañaban la idea de ir al Obelisco porque el monumento “se iba a convertir en una isla”.

“Fuimos muy cuidadosos con el tema, no había un solo personal con armas, no había una sola agresión, ni violencia institucional. Muy cuidadosos y muy respetuosos de lo que estábamos haciendo”, enfatizó, a la vez que remarcó que los jugadores fueron evacuados porque no se podía avanzar pese a los 10 mil efectivos disponibles.

“Si pretende seguir él su joda, que la haga él”, le contestó Fernández a Tapia. Afirmó también que desde la Nación no iba a poner en riesgo la vida de los campeones y detalló: “Cada vez la aglomeración era mayor, la posibilidad de avance era nula, la noche se iba a venir”. Asimismo, insistió con que ninguno de los jugadores se quejó por suspender el avance en ómnibus y retirarse en helicóptero hasta el predio de Ezeiza.

“Hicimos algo cuidadoso y criterioso. Las fuerzas trabajaron de manera excelente”, sostuvo y añadió en cuanto al número de movilizados: “Sabíamos casi a gritos que el operativo no iba a llegar a destino”.