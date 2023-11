Alimentos, tarifas y prepagas, entre los aumentos que augura diciembre

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas experimenta fuertes subas tras la victoria de Milei en el balotaje. Según la consultora PxQ, la variación acumulada desde el inicio del mes es del 10,6%. Solo el jueves poselecciones, el pan y las gaseosas subieron casi 5%. Aunque más de 50.000 productos tienen como última pauta de aumentos de Precios Justos el 12% la semana pasada y el 8% el 4 de diciembre, supermercadistas confirmaron a Ámbito que las remarcaciones iniciales no se retrotrajeron. En los almacenes tampoco. Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de PBA, admite que los precios no bajaron y advierte sobre faltantes de productos de artículos de limpieza, galletitas, arroz, fideos y aceite.

Respecto del transporte, los boletos de colectivo y tren están estacionados desde julio. Pero Milei ya confirmó que esa realidad desde diciembre se modificará. Para dimensionar a cuánto podría llegar el boleto, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del rubro Automotor, el Estado reconoce $338 por viaje, cuando el costo real es de $475. En promedio, el usuario paga solo $38 “menos del mínimo, que es $52, pero porque se aplican muchos descuentos”, aclara. Según Fusaro, el atraso contra inflación es aproximadamente del 30%.

El sector Salud también garantiza mayores aumentos. Si Milei eliminara la autorización a subir las cuotas, impuesta por el Estado y ajustada a la suba del Índice de Costo de Salud, las prepagas actualizarían sus facturas hasta en un 40%. El sector alega atrasos por mantener insumos dolarizados y tratamientos costosos. Massa había congelado el precio de las prepagas por noventa días, pero el pacto no fue cumplido plenamente.

Mismo destino podría tener el servicio de comunicación, ya que la justicia Contencioso Administrativa Federal declaró nulo el DNU que había considerado a las telecomunicaciones como servicio público esencial, a través de un planteo de la empresa Telecom Argentina. Por último, la Asociación de Instituciones Privadas de Buenos Aires (Aiepba) informó en octubre que, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023 la inflación fue del 311% mientras que los aranceles subieron 268%.