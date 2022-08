"Alberto, poné lo que tengas que poner; no podemos con la inflación"

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aclaró hoy que “la marcha no es contra nadie en particular sino un llamado de atención sobre el tema inflacionario” que se vive en la Argentina. Así se refirió a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintas organizaciones sociales y políticas bajo la consigna de poner “un freno a la suba indiscriminada de precios y en contra de la especulación”.

”La marcha no es contra nadie en particular sino un llamado de atención sobre lo que sucede en el país, en el plano particular del mundo laboral nos preocupan los índices inflacionarios”, afirmó el sindicalista en declaraciones radiales.

Asimismo Rodríguez remarcó que la intención es que los trabajadores puedan “ganarle a la inflación” y consideró que esa “es la política de Gobierno”. “Debemos recuperar la pérdida de ingresos que tuvimos en el macrismo y con la pandemia”, agregó. En tanto, el dirigente reiteró que solicitan “paritarias libres con cláusulas de revisión, y reemplazar trabajos informales por empleo genuino”.

“Es momento de tomar decisiones claras firmes, de estabilizar la economía”, cerró.

12.31 | Pablo Moyano: “Alberto, poné lo que tengas que poner”

El número dos de los camioneros e integrante del triunvirato de mando de la CGT, Pablo Moyano, dio un discurso ante los militantes camioneros movilizados por la avenida 9 de julio. “Vamos a denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios que remarcan los precios. Están AEA, Mercado Libre...”, desafió el sindicalista desde un improvisado escenario, arriba de un camión de carga.

Y agregó: “Alberto, presidente, poné lo que tengas que poner para terminar con los especuladores. No podemos seguir con estos niveles de inflación. Alberto, saca ese bono y es suma fija, y mantené las paritarias libres. También con las asignaciones familiares”.

Luego, el sindicalista, volvió a cargar contra los empresarios, a los que les dedicó insultos y los acusó de “robarle la comida a la gente”.

A la misma hora que Moyano lanzaba su advertencia al Gobierno y a los empresarios, el Presidente llegaba a La Rioja para participar de un homenaje a San Martín.

12.26 | Pablo Moyano montó su propio acto

El Frente Sindical que lidera Pablo Moyano se desmarcó del resto de la CGT y montó su propio acto en Av. Belgrano y 9 de Julio. Mario Manrique, dirigente del Smata, dijo que “el país está al borde de un precipicio”. Manrique es uno de los sindicalistas que visitó a Cristina Kirchner la semana pasada en el Senado de la Nación. Se espera por la palabra de Pablo Moyano, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT.

11.00 | Facundo Moyano se diferencia y no excluye al Gobierno del blanco de los reclamos

Facundo Moyano, número dos del sindicato de Peajes y exdiputado nacional del Frente de Todos, se diferenció hoy de su hermano Pablo, que afirmó que la movilización que la CGT activa hoy “es contra los empresarios y los especuladores”.

“La marcha es un llamado de atención al Gobierno. Las excusas pueden estar siempre, pero la inflación la tiene que contener el Gobierno”, dijo hoy Facundo Moyano en declaraciones a CNN Radio.

Además, cuestionó: “Ahora no sabemos qué cantar, ¿qué vamos a cantar? ¿El que no salta es un especulador? El especulador no tiene cara. No fue clara la consigna de la CGT”.

Luego de advertir que “la inflación crecerá a los 100 puntos”, dijo sobre el Ministro de Economía: “Tengo muy buena relación con [Sergio] Massa, tiene la tarea difícil de arreglar problemas que no dependen de una persona y son estructurales”.

El hijo de Hugo Moyano renunció el año pasado a su banca de legislador por el oficialismo por fuertes diferencias con el kirchnerismo. “Los peronistas tenemos que replantearnos qué queremos No somos mejores que [Mauricio] Macri, tenemos que replantearnos desde el peronismo qué modelo de gobierno queremos. Uno de planes sociales o no”, dijo hoy el dirigente de los peajes.

10.44 | Bombas de estruendo

En la intersección de la Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio, un grupo de manifestantes del gremio de Luz y Fuerza comenzó a tirar bombas de estruendo y diferentes explosivos. Los estruendos resuenan en medio de los sonidos de los tambores y las arengas.

10.25 | Sin atención en los bancos

La Asociación Bancaria (AB), el gremio que reúne al personal de los bancos, dispuso un cese de actividades y de atención en las sucursales porteñas y bonaerenses a partir de las 11 para que los trabajadores puedan asistir a la movilización de la CGT. El jefe de la AB es Sergio Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos y un dirigente sindical cercano a Cristina Kirchner.

8.30 | Discusión entre manifestantes del gremio de Camioneros y la Policía de la Ciudad

Momentos de tensión se vivieron cerca de las 8,30 de la mañana, en San Juan y 9 de Julio, en la subida a la autopista 25 de Mayo, entre manifestantes de la CGT y la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Unos 100 hombres del gremio de Camioneros colgaron una bandera de su agrupación y cortaron de manera parcial esa intersección.

Minutos después, personal de Tránsito, se acercó al lugar y dialogó con los manifestantes para que sacaran la insignea. Ante su negativa, y al tiempo que asistían al lugar policías de la Ciudad, los agentes retiraron la bandera, pero los hombres volvieron a colgarla.

Fue entonces que agentes de la policía de la Ciudad mantuvieron una tensa discusión con los hombres, hasta que después de varios minutos, lograron que los manifestantes se retiraran del lugar y ellos mismos sacaron la bandera en la subida de la autopista.