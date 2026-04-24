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Archivaron la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

El juez federal Daniel Rafecas concluyó que no hubo delito en el traslado de Bettina Angeletti a Estados Unidos y avaló el dictamen fiscal que descartó uso indebido de fondos públicos.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al viaje de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos.

La decisión, adoptada este viernes, se basó en la inexistencia de delito y siguió el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, quien había dictaminado a favor del archivo tras analizar las pruebas reunidas durante la investigación.

El expediente se inició el 11 de marzo de 2026 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. En su planteo, cuestionó el traslado de Bettina Angeletti —esposa de Adorni— a la ciudad de Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial, al considerar que no cumplía funciones institucionales y que su presencia respondía a motivos personales.

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Durante la instrucción, la fiscalía llevó adelante diversas medidas de prueba. Entre ellas, solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, analizó los manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y revisó los registros de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo resúmenes de tarjetas corporativas.

De acuerdo con la resolución, Angeletti no integró formalmente la comitiva oficial, por lo que no requería una autorización administrativa específica. Según lo informado por la Secretaría General, su participación fue en carácter de invitada y “no implicó erogación alguna para el Estado Nacional”.

En relación con los gastos, la fiscalía constató que el alojamiento correspondió a habitaciones dobles sin costos adicionales por acompañantes, y que no se registraron viáticos ni gastos extra atribuibles a la esposa del funcionario. Los consumos detectados en tarjetas corporativas se limitaron a gastos del propio Adorni.

Con estos elementos, el juez concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de uso indebido de fondos públicos, lo que derivó en el archivo definitivo de la causa.

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