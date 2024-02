Adorni dijo que "los salarios docentes dependen de cada gobernador"

"Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto", respondió esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando fue consultado por la prensa sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente reclamada desde Ctera.

Adorni, además, indicó que, "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias, como solicitaron los gobernadores de los 24 distritos, los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".