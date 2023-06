UVT volvió al triunfo y sigue arriba en el Apertura

Social, escolta a sólo dos puntos, consiguió una apretada victoria ante Unión de Villa Krause. El Decano ganó 4 a 3 con goles de Facundo Peralta, Luis Leiva, Mauricio Montaño y Santiago Velázquez. La visita anotó a través de Martín Ginestar, Diego Olaya y Elías Domínguez.

Los otros resultados del miércoles fueron: Estudiantil Sub23 2 – Lomas 7; SEC 1 – Caucetera 3 y Colón 7 – Sarmiento 7.

La fecha se completará el viernes a las 21.30 con: Valenciano vs. Aberastain; Concepción vs. Olimpia; Huarpes vs. Bancaria; Richet vs. Hispano y Estudiantil vs. Barrio Rivadavia.