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Urquiza consiguió su primer triunfo en la Liga Federal

Urquiza superó, como visitante, a Unión Central en Villa María y logró su primera victoria en el certamen por 60 a 57. El viernes visitará a Sparta.

Urquiza logró un valioso triunfo como visitante al imponerse 57-60 frente a Unión Central, en Villa María, por una nueva fecha de la fase regular de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal. El cordobés Santiago Rosso fue el goleador del partido con 14 puntos, mientras que Emanuel Cabañas, Federico y Gonzalo Bustos fueros los destacados de Las Panteras, con 13 unidades cada uno.

Urquiza tuvo un sólido inicio en su quinta presentación —tercera como visitante— en la noche del jueves, frente a Unión Central, en Villa María. El equipo dirigido por Sergio Cabañas mostró orden desde el arranque y rápidamente tomó el control del juego. En ese tramo, Federico Bustos se hizo eje en la conducción, mientras que Fabricio Cabañas aportó efectividad para marcar diferencias.

En el primer cuarto, que finalizó 20-16 a favor de Urquiza, también fue importante lo de Emanuel Cabañas, sumando en ataque, y la intensidad de Gonzalo Bustos para sostener la ventaja. El conjunto sanjuanino logró imponer su ritmo y manejar los tiempos ante un rival que intentó responder, pero no pudo evitar el dominio visitante en ese período inicial.

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El segundo cuarto fue más parejo. Santiago Rosso tomó protagonismo en el local, acompañado por Lautaro Escribano y Agustín Suárez, que lograron sostener a su equipo en partido. Aun así, Urquiza mantuvo la diferencia, cerró la primera mitad 34-31 y dejó una imagen de equipo equilibrado en ambos costados de la cancha.

En el tercer cuarto, Urquiza sufrió dos bajas sensibles que condicionaron su rotación: Pedro Amorós dejó la cancha por doble técnica, mientras que Federico Bustos salió por acumulación de cinco faltas. A pesar de eso, el conjunto sanjuanino logró sostenerse arriba en el marcador, con una ventaja cercana a la media docena de puntos.

Con esas ausencias, Unión Central encontró espacios para atacar mejor el aro y comenzó a filtrar la defensa de Urquiza, aprovechando los desajustes. Sin embargo, los dirigidos por Sergio Cabañas lograron cerrar el parcial a su favor y entraron al último cuarto con ventaja de 51-44.

En el último cuarto, Urquiza atravesó una sequía ofensiva que le impidió anotar con fluidez, aunque logró compensarlo con una defensa sólida que desactivó varios intentos de Unión Central. En el conjunto local, volvieron a destacarse Santiago Rosso y Lautaro Escribano, que sostuvieron a su equipo en partido.

Sin embargo, Urquiza supo mantenerse arriba en el marcador con el aporte de Emanuel Cabañas y Facundo Bustos, claves en el cierre. A ellos se sumó Matías Muñoz, quien aportó un triple determinante para quebrar el trámite en los minutos finales y asegurar la ventaja del conjunto sanjuanino.

En el cierre, Urquiza logró sostener la ventaja y se quedó con el triunfo por 57-60 frente a Unión Central, en condición de visitante. De esta manera, el conjunto sanjuanino consiguió su primera victoria en la fase regular de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal. De cara a lo que viene, Urquiza volverá a presentarse el viernes 10 frente a Sparta, con un envión anímico distinto tras haber conseguido su primera victoria en la competencia.

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