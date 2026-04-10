Urquiza consiguió su primer triunfo en la Liga Federal

El segundo cuarto fue más parejo. Santiago Rosso tomó protagonismo en el local, acompañado por Lautaro Escribano y Agustín Suárez, que lograron sostener a su equipo en partido. Aun así, Urquiza mantuvo la diferencia, cerró la primera mitad 34-31 y dejó una imagen de equipo equilibrado en ambos costados de la cancha.

En el tercer cuarto, Urquiza sufrió dos bajas sensibles que condicionaron su rotación: Pedro Amorós dejó la cancha por doble técnica, mientras que Federico Bustos salió por acumulación de cinco faltas. A pesar de eso, el conjunto sanjuanino logró sostenerse arriba en el marcador, con una ventaja cercana a la media docena de puntos.

Con esas ausencias, Unión Central encontró espacios para atacar mejor el aro y comenzó a filtrar la defensa de Urquiza, aprovechando los desajustes. Sin embargo, los dirigidos por Sergio Cabañas lograron cerrar el parcial a su favor y entraron al último cuarto con ventaja de 51-44.

En el último cuarto, Urquiza atravesó una sequía ofensiva que le impidió anotar con fluidez, aunque logró compensarlo con una defensa sólida que desactivó varios intentos de Unión Central. En el conjunto local, volvieron a destacarse Santiago Rosso y Lautaro Escribano, que sostuvieron a su equipo en partido.

Sin embargo, Urquiza supo mantenerse arriba en el marcador con el aporte de Emanuel Cabañas y Facundo Bustos, claves en el cierre. A ellos se sumó Matías Muñoz, quien aportó un triple determinante para quebrar el trámite en los minutos finales y asegurar la ventaja del conjunto sanjuanino.

En el cierre, Urquiza logró sostener la ventaja y se quedó con el triunfo por 57-60 frente a Unión Central, en condición de visitante. De esta manera, el conjunto sanjuanino consiguió su primera victoria en la fase regular de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal. De cara a lo que viene, Urquiza volverá a presentarse el viernes 10 frente a Sparta, con un envión anímico distinto tras haber conseguido su primera victoria en la competencia.